Başakşehir'de geleceğin dron pilotları yetişiyor



Başakşehir'de düzenlenen Dron Fest ile hem eğitici, hem de eğlenceli bir etkinliğe imza atıldı. Kayaşehir Kültür Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte,12-17 yaş arası 46 gence teorik bilgilerin yanı sıra dron toplama, dron kodlama, dron simülatörü gibi çeşitli uygulamalar ile geleceğin dron pilotu adaylarına eğitimler verildi. Başakşehirli gençler, minik yarışmalarla keyifli vakit geçirdi. Aileler de çocuklarına destek oldu.

“Türkiye'de ilk defa bir dron atölyesi düzenledik”

Amaçlarının gençlere dron kullanmayı öğreterek, bu mesleği sevdirmek olduğunu dile getiren Tech Drone League Kurucu Ortağı Can Tayfun, “Çocuklara bu işin bir spor olduğunu, bir meslek olduğu bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Bugün Başakşehir Belediyesi'nin desteği ile birlikte, Türkiye'de ilk defa bir dron atölyesi düzenledik. Bizim amacımız, gençlere bu sporu ve mesleği sevdirmek. Şimdiye kadar aşağı yukarı 150 etkinlik yaptık ama bizim için Başakşehir'deki bu etkinlik çok özel çünkü tamamen atölye çalışması üzerine bir etkinlik.” diye konuştu.

“Etkinliği duyduğumda bayağı heyecanlandım”

Etkinliğin hayli eğlenceli olduğunu ifade eden Muhammed Yaşar Çimen, “Bugün dron simülasyonuna girdim. Bence eğlenceli. Daha girmediğim bölümlerde var ama onlara da gireceğim. Etkinliği duyduğumda bayağı heyecanlandım. İleride yazılımcı olmak istiyorum. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na çok teşekkür ederim.” dedi.

“Başakşehir Belediyesi güzel etkinlikler yapıyor”

Etkinliğin seneye de olmasını isteyen Kerim Altuntaş, “Şu ana kadar dron ve hoverboard sürdüm. Dron uçurmayı öğrettiler. İleride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Başakşehir Belediyesi güzel etkinlikler yapıyor, seneye de olsun.” ifadelerini kullandı.

“Çocukların geleceği için olması gereken bir şey”

Oğlunun gelişimi için bu etkinliğe katıldıklarını belirten Kayra Çolak'ın annesi Duygu Çolak ise duygularını şöyle ifade etti: “Çocukların geleceği için olması gereken bir şey. Teknolojiyle iç içe yaşar duruma geldik. Oğlum Kayra, Başakşehir Living Lab'de teknoloji takımına da seçilmişti. Yazılım mühendisi olmak istiyor. Gelişimi için bu etkinliğe severek, isteyerek katıldık.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.