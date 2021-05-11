Başakşehir'de güpegündüz silahlı kavga kamerada

Olay Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle tartışan iki kişi, sokak ortasında birbirine girdi. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silahına sarıldı ve karşı tarafa ateş açtı. O anlar cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde iki kişi kavga ediyor. Taraflarda biri ateş ederken, diğeri sekerek mermiden kaçmaya çalışıyor. Bu sırada araya giren bir kadın, saldırgan şahsı engellemeye çalışıyor. Bir süre sonra aracına binen zanlı olay yerinden kaçıyor.

Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Armağan Yılmaz

