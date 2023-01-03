Başakşehir'de hafriyat kamyonu şantiye alanına uçtu

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 2745. Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre, Kadir B. kontrolünde olan 55 ST 357 plakalı hafriyat kamyonu şantiye alanına yaklaştığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan kamyon şantiye alanının çevresinde bulunan koruma demirlerini yıktı.

Demirleri yıkan kamyonet metrelerce yüksekten şantiye alanının içerisine düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü Kadir B. ağır yaralı şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaptı. Olay yeri dron ile havadan görüntülendi.

Batuhan Toprak



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