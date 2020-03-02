Başakşehir'de hedef 3 puan

BAŞAKŞEHİR 0-0 GAZİANTEP FK

Canlı Anlatım

17' Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Gael Clichy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

14' Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Junior Morais tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

12' Gaziantep FK takımından Junior Morais sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

10' Alin Tosca, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Mert Günok kurtarıyor.

10' Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Andre Sousa

6' Güray Vural, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

1' Maç başladı

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Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Andre Sousa, Twumasi, Güray, Maxim, Kayode.