Başakşehir'de hurdalık yangını havadan görüntülendi

Yangın sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Abdurrahman Paşa caddesi üzerinde bulunan bir kağıt ve hurda deposunda çıktı. Yangını gören çalışanlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın depoda bulunan diğer alanlara da sıçradı. Malzemelerin kağıt ve hurda araçlar olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi.

Hurdalıkta çıkan yangın havadan da görüntülendi. Görüntüler de depo da bulunan bir çok nokta da yangının devam ettiği ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları görülüyor.

Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz