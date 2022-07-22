Başakşehir'de İBB yönetiminden tepki çeken otopark kararı

İstanbul'un en gözde mekânlarının başında gelen Başakşehir Millet Bahçesi ve Başakşehir kent Meydanı'nda oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı 3 katlı kapalı otopark inşa edildi. Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İBB yönetiminin, Emlak Konut GYO A.Ş. ile önceki dönem İBB yönetiminin imzaladığı protokolü iptal ederek, otopark alanını özel bir firmaya kiraladığı ortaya çıktı.

İSPARK zarar etti

Otoparkı aylardır kapalı tutup işletmeyerek kamu iştirak kuruluşu İSPARK'ın zarar etmesine neden olduğu iddia edilen İBB yönetimi, Başakşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının yanı başındaki otoparkı işletme konusundaki taleplerini de dikkate almadığı öne sürüldü. Firma otoparkı araç teslim noktası haline getirerek kullanmaya başladı.

Bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu

Başakşehir Millet Bahçesi ve Başakşehir Kent Meydanı'na gelen vatandaşların otopark sorununa çözüm üretemeyen İBB yönetimi, bölgede trafiğe de davetiye çıkardı. Yaşanan olay karşısında vatandaşlar da İBB yönetiminin bu tutumu karşısında şikâyetçi olduklarını belirtti. Tüm taleplere ve şikâyetlere rağmen bin 46 araç kapasiteli otopark özel bir firmaya kiralandı.