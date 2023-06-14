Başakşehir'de İETT otobüsü 7 metre yükseklikten alt yola düştü: 1 yaralı

Kaza, 20:30'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mevlüt Kınay yönetimindeki körüklü otobüs, Fenertepe İETT peronlarından boş halde çıktı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halinde giden otobüs sürücüsü Kınay, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce ters şeride geçti, ardından bariyerlere çarparak 7 metre aşağıda bulunan yan yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla otobüsten çıkarılan Mevlüt Uysal ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüsün düştüğü yan yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza ile ilgili konuşan vatandaş Mustafa Arslantürk, "Ben evimde otururken eşim bir patlama sesi duyduğunu söyledi. Dışarı baktığımda aracın kaza yaptığı gördüm. Otobüs karşı yoldan ters istikamete ve ardından demirleri parçalayarak uçurumdan aşağı düştü. Ben de koşarak buraya geldim. Ben gelene kadar polis ekipleri aranmıştı. İtfaiye ekipleri gelmişti. Şoförün durumu ağırmış ve hastaneye kaldırmışlar. İETT otobüsleri yolcular varken de aynı hızla hareket ediyorlar. İBB bu şikayetleri dikkate almıyor" dedi.

Mert Yıldırım - Hasan Tik - Batuhan Toprak



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