Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu

Kaza, saat 17.30 sıralarında Başakşehir Şahintepe 2252 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Sokakta bulunan çok sayıda trafik işareti ve sokak lambasını da devirerek yaklaşık 500 metre sürüklenen İETT aracı, yol sonundaki şarampole uçtu. Kaza sırasında otobüsün içinde ve yol üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog



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