İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu

Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu

Başakşehir’de park halindeki İETT otobüsü yokuş aşağı kayarak şarampole uçtu. Araç kullanılmaz hale gelirken, yol üzerinde ve araç içinde kimse olmaması faciayı önledi.

Başakşehir’de İETT otobüsü şarampole uçtu - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.30 sıralarında Başakşehir Şahintepe 2252 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Sokakta bulunan çok sayıda trafik işareti ve sokak lambasını da devirerek yaklaşık 500 metre sürüklenen İETT aracı, yol sonundaki şarampole uçtu. Kaza sırasında otobüsün içinde ve yol üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog
 

İLGİLİ HABER
FSM Köprüsünde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu FSM Köprüsü’nde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu
İLGİLİ HABER
Beykozda İETT otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoförün çabası da kurtaramadı Beykoz’da İETT otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoförün çabası da kurtaramadı
İLGİLİ HABER
Gaziosmanpaşadaki İETT peronlarında feci kaza: Şoför iki otobüsün arasında sıkıştı Gaziosmanpaşa'daki İETT peronlarında feci kaza: Şoför iki otobüsün arasında sıkıştı
İLGİLİ HABER
Sarıyerde facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
İLGİLİ HABER
Gaziosmanpaşadaki kaza iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti Gaziosmanpaşa'daki kaza iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.