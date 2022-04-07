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Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu: Facianın eşiğinden dönüldü

Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu: Facianın eşiğinden dönüldü
Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu: Facianın eşiğinden dönüldü

Başakşehir’de park halindeki boş İETT otobüsü freni boşalınca şarampole uçtu. Otobüs kurtarıcı araçla çekildiği sırada bir kaza daha meydana geldi. Otobüsün çarptığı otomobil hasar gördü.

Başakşehir’de İETT otobüsü şarampole uçtu: Facianın eşiğinden dönüldü - Tıkla İzle

Kaza, Başakşehir Şahintepe Lalezar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avcılar ile Şahintepe arasında sefer yapan 147 numaralı 34 US 2258 plakalı İETT otobüsü park halindeyken freni boşaldı. Rampa aşağı geri geri gelerek önce yol kenarındaki direği deviren İETT otobüsü ardından şarampole uçtu. Otobüste şans eseri kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şarampole düşen otobüs vinçler yardımıyla yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı. Kurtarıcı araçla çekilen otobüs bu sırada bir 34 BRV 095 plakalı otomobile çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, sürücü olaya tepki gösterdi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Medeni Topaloğlu - Hacer İnci
 

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