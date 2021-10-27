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Başakşehir'de İETT otobüsünde korkutan yangın!

Başakşehir'de İETT otobüsünde korkutan yangın!
Başakşehir'de İETT otobüsünde korkutan yangın!

Başakşehir'de bir İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangına caddeden geçen vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti.

Başakşehir'de İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü - Tıkla İzle

İETT otobüslerinde son dönemde yaşan arıza ve yangınlar, İBB'ye yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Otobüslerin bakım onarımı konusunda yeterli dikkatin gösterilmediği iddiaları gündemdeki yerine korurken, bir İETT otobüsü yangını da Başakşehir'de yaşandı.

Edinilen bilgilere göre olay Başakşehir Şamlar Köyü mevkii İstiklal Caddesi'nde 36 AY sefer numaralı İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsün durağa yanaştığı sırada çıkan yangında yolcular büyük panik yaşadı. Otobüsten indirilen yolcular ve çevredeki sürücüler yangına yangın tüpleri ile müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batuhan Toprak
 

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