Başakşehir'de inovasyon ödülleri sahiplerini buldu

Gençliğin ve teknolojinin şehri Başakşehir'de, birbirinden yenilikçi fikirler ve ilginç projeler yedinci kez yarıştı. İlki 2014 yılında gerçekleştirilen Başakşehir İnovasyon Yarışması'nın ödül töreni Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Üyesi Orhan Öğe, Başakşehir Living Lab Direktörü Ömer Onur ve katılımcıların çevrimiçi katıldığı törenin sunuculuğunu ise Hakkı Alkan yaptı.

Pandemiye rağmen 500 proje başvurdu

Hayatı kolaylaştıran yenilikçi fikirlerin yer aldığı Başakşehir Living Lab Yarışması ortaokul, lise, üniversite ile öğretmen ve öğretim görevlisi katıldığı 4 farklı kategoride gerçekleştirildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a rağmen yoğun bir katılım yaşandığı yarışmaya 500 proje başvurdu. Proje başvurucuların yüzde 60'ı İstanbul dışından, yüzde 40 ise İstanbul'dan gerçekleştirildi. Finale kalan 33 projenin yarıştığı ödül töreninde 12 proje sahibi ödüllerine kavuştu. Finale kalan projelerin sanal sergisinin de açılışı yapıldı.

“Bizim derdimiz ülkemizin gençleri”

Açılış konuşmasında yarışmacılara ve çevrimiçi katılımcılara hitap eden Başkan Yasin Kartoğlu, “Teknolojiyle neden uğraştığımızı soranlar oluyor. ‘Belediyesiniz siz işinizi yapsanıza' diyorlar. Teknolojinin, bizim işimizin bir parçası olduğunu söylüyoruz. Niye? Bizim ülke gençliği için bir derdimiz var. Her zaman beyin göçünden şikâyet ediyoruz ebeveynler olarak. Ama maalesef onlar için bir faaliyette bulunmuyoruz. Eğer biz onu önleyecek bir altyapı oluşturabilirsek, gençlere imkân sunabilirsek gençler neden yurtdışına gitsinler. Bizim ülke olarak her şeyimiz, her imkânımız var. Yeter ki biz o imkânları gençlerimiz için sunabilelim” değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda özellikle savunma sanayindeki atılımların yeni ufukları açtığına işaret eden Başkan Kartoğlu, şunları söyledi:

“İHA-SİHA'lar bizim için dönüm noktasıdır. İnsanımızın neler başarabileceğini kanıtlamış olduk. Bunlar gibi çok duyulmamış projeler var. Biz bu işe öncülük ettik. Bu öncülük neticesinde birçok girişimci arkadaşımızın ismini şu anda marka olarak duyuyoruz. Elimizdeki imkânlarla kendisine bir marka edinme fırsatı buldu. Biz buna öncülük ettiğimiz için gururluyuz, mutluyuz.”

Eğitim modelleriyle Başakşehir Living Lab'in diğer kuruluşlara örnek olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, İnovasyon Yarışması ve Girişimcilik Günleri ile gençleri yatırımcılarla buluşturduklarını da sözlerine ekledi.

“Sizinle gurur duyuyoruz”

Törende konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Üyesi Orhan Öğe de, teknoloji ve inovasyonun önemine değindi. Mecburiyetin insanlara çok farklı kapılar açtığına vurgu yapan Öğe, “Dünyadaki gelişim, dijitallikle başlıyor sonrasında yapay zekâ ile devam ediyor. Ülkemizde gerekli altyapıyı kurmazsak, üreticimizi de bu yönde teşvik etmezsek bir kaç yıl sonra dünyada satacak ürünümüz kalmayacak. Bugün Başakşehir Belediyesinin yaptığı gibi geleceğe hazırlanacağız. Endüstri teknolojisini yakalamamız için Başakşehir Living Lab'in yaptığı gibi insanların teknolojiye adaptasyonunu sağlamak gerekiyor. Başakşehir'in şu anda yapmış olduğu girişimcileri destekleme ve ülke çapına yayma çalışmalarıyla gurur duydum. Gelecekte Living Lab modelinin tüm ülkeye yayılması bizim isteğimiz. Başkanım Türkiye'ye model olmanızdan dolayı sizinle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Ödüllerini Başkan Kartoğlu'ndan aldılar

Başakşehir Living Lab Direktörü Ömer Onur ise konuşmasında merkezin kuruluşundan bugüne gerçekleştirilen çalışmalardan ve yarışmanın içeriğinden bahsetti. Lazer gösterisiyle devam eden programda finale kalan 33 proje tek tek tanıtıldı. 4 kategoride birinci olan projelerin sahipleri ödüllerini Başkan Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

“Beni Alerji Yapma”

Ortaokul kategorisinde Berra Kurt alerji içeren besinleri barkod okumayla tespit etmek amacıyla geliştirdiği “Beni Alerji Yapma” projesiyle birinciliğe hak kazanırken, Betül Günaydın “BiDes” projesiyle ikinci, gelişim dönemindeki görme engellilerin Braille alfabesini öğrenmesini kolaylaştıran “Görmüyorum Deme Klavyemi Dene” projesiyle üçüncü oldu.

“Naim”

Lise kategorisinde bomba imha aracı olarak daha hızlı ve üretimi daha uygun maliyetlerde olan “Naim” projesiyle Kuzey Yıldız birinci olurken, “Birlikten Güç Doğar” akıllı enerji destek sistemi ile Eyal Kohen ve Yusuf Yaser Özşalom ikinci oldu. Tarımı kolaylaştıracak ve çiftçinin gözü kulağı olacak “Baykuş” projesi ile Muhammed Coşkun, İlayda Sena Şahin, Esra Dolgun, Ömer Faruk Dağlıoğlu da üçüncülüğe hak kazandı.

Gıda bilişim teknolojileri

Üniversite kategorisinde ise Onur Nurtan “Gıda ve Tarım Sektöründe Kullanılabilecek Bilişim ve İletişim Teknolojileri” projesiyle birincilik ödülünü aldı. “TheClico” projesiyle Mehmet Sadettin Akalın, Halil Bölük ve Büşra Alasya ikinci olurken, Mustafa Ali Özgönül, Sadig Yusifov “VirtualEyes” projesiyle üçüncü oldu.

Yumurtadan yeni ürün çıktı

Öğretmen ve öğretim görevlisi kategorisinde “Yumurta Kabuğu Zarından Yeni Ürün - Yumurta Kabuğu Zarı Tozu” projesi ile Muhammed Yüceer, Sedanur Yavuz, Lara Özmete, Cengiz Caner birinciliğe hak kazandı. Dilek Çelik “Biyometrik Biyomalzeme ve Üretim Yönetimi” projesiyle ikinci, “Yerli Atıktan Süperkapasitör Üretimi” projesiyle üçüncü oldu. Özel Ödül'ün sahibi “Hibrit Tekerlekli Sandalye Kiti” projesiyle Tayfun Unuk oldu.