Başakşehir'de iş hanındaki yangını söndürme çalışmaları böyle görüntülendi

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı bir iş hanında dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın 19 saattir devam ediyor. Yangına birçok itfaiye ekibi müdahale ederken, alevlerin yükseldiği binada zaman zaman çökmeler de yaşanıyor. İş hanında bulunan karton, plastik, kırtasiye ve mobilya malzemelerinin yandığı belirtiliyor.

İtfaiye ekiplerinin 19 saattir müdahale ettiği yangının son durumu dron ile havadan görüntülendi.

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