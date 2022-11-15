Başakşehir'de işler 2 haftada tersine döndü

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nu 13 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de de aynı başarıyla yoluna devam ediyordu. Dünya Kupası arasına olabilecek en iyi şekilde girmek isteyen turuncu-lacivertlilerin planları son 2 haftada bozuldu. 12 hafta sonunda oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 galibiyet, 2 beraberlik alan İstanbul temsilcisi, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 23 puanla ikinci sırada bulunuyordu. Ayrıca 11 müsabakada ağlarında gördüğü 5 golle de ligin en az gol yiyen takımı unvanının sahibiydi.

Ligin 13. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Başakşehir, rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Bir sonraki hafta ise sahasında Galatasaray ile karşılaşan turuncu-lacivertli takım, 7-0 gibi farklı bir skorla sarı-kırmızılılara kaybederek, kulüp tarihinin en farklı yenilgisini aldı. Emre Belözoğlu'nun takımı, 2 hafta sonunda hem zirvenin 5 puan gerisine düşerek 5. sıraya geriledi hem de yediği gol sayısı 15'e ulaşınca rakiplerine karşı averaj farkını yitirdi.

Uygar Aydın



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