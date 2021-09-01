Başakşehir'de kimya fabrikasında çıkan yangın 8 saat sonra söndürüldü

Olay, saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11.Blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı işhanının 11 bloğunda yer alan kolonya ve dezenfektan imalatı yapılan kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kimyasalların etkisiyle kısa sürede büyüyerek bütün bloğu sararken, vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atıp itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yangına müdahale eden 1 işçi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yangına müdahale ederken yaralanan kişiyi yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastaneye kaldırdı.

Yangın başka bloklardaki işyerlerine sıçradı

İş yerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Avcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Bağcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın sonrası fabrikadan sıçrayan alevler çevrede bulunan 1 kamyonet ve 2 otomobili de sararak araçları kule döndürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

8 saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı

144 personel ve 65 itfaiye aracının katılımıyla fabrikadaki yangın 8 saat saatlik çalışmanın ardından saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş



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