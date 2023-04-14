İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakşehir'de korkutan gecekondu yangını

Başakşehir'de korkutan gecekondu yangını
Başakşehir'de korkutan gecekondu yangını

Başakşehir’de gece saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Evdekiler son anda kendilerini dışarı atarken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Başakşehir’de korkutan gecekondu yangını - Tıkla İzle

Yangın, dün gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir gecekondu da çıktı. İddiaya göre, gecekondunun elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekonduyu sardı. Evde bulunanlar son anda dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise güvenlik önlemleri aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Batuhan Toprak

İLGİLİ HABER
İlaç yazdırmaya gitti, evin çatısında yangın çıktı İlaç yazdırmaya gitti, evin çatısında yangın çıktı
İLGİLİ HABER
Manavgatta 3 katlı binanın çatısında çıkan baca yangını korkuttu Manavgat’ta 3 katlı binanın çatısında çıkan baca yangını korkuttu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.