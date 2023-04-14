Başakşehir'de korkutan gecekondu yangını

Yangın, dün gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir gecekondu da çıktı. İddiaya göre, gecekondunun elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekonduyu sardı. Evde bulunanlar son anda dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise güvenlik önlemleri aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Batuhan Toprak

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