Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir'de metro şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metro şantiyesindeki çalışmalar sırasında yaşanan göçükte Ahmet Yavuz isimli işçinin üzerine kaya parçaları düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan yaralı işçi Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçi Yavuz hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Volkan Kayalar - Vedat Bayraktar

