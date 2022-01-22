Başakşehir'de otobüste 'kayıp telefon' karmaşası

Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde Yenikapı - Bahçeşehir seferini yapan 146T hattındaki bir otobüs, durağa yanaşarak durdu. Yolculardan biri şoföre telefonunun kaybolduğunu söyledi. Şoför otobüsü durdurarak kapıları da kilitledi ve polis ekiplerine haber verdi. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu, bu duruma itiraz etse de şoför kapıları açmadı. Tıklım tıklım dolu olan otobüste vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olayın gerçekleştiği yere gelen polis ekipleri kayıp telefonun marka ve modelini öğrendi. Daha sonra yolcular tek tek üst aramasından geçirilerek otobüsten indirildi. Üst araması yapıldıktan sonra otobüsten indirilen yolcular bir başka otobüse nakledildi. Tüm aramalara rağmen kayıp telefon bulunamadı.

Abdulkadir Atmacan