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Başakşehir'de otomobil çayırlık alana uçtu: 2 yaralı

Başakşehir'de otomobil çayırlık alana uçtu: 2 yaralı
Başakşehir'de otomobil çayırlık alana uçtu: 2 yaralı

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil çayırlık alana uçtu. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Başakşehir'de otomobil çayırlık alana uçtu: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, bugün saat 14.45 sularında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Tekstilkent Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 AD 0989 plakalı otomobilin sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan taşlara çarparak, çayırlık alana uçtu. Kaza sorasında araçta bulunan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından araç çekici ile çayırlık alandan çekildi.

Batuhan Toprak
 

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