Başakşehir'de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

Olay Başakşehir Ziya Gökalp Caddesi Altınşehir yan yol istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uygulama yaptığı esnada 34 CGY 318 plakalı kamyonette bulunan şoför Özkan Ö. ve Murat M. uygulama noktasından kaçmaya başladı. Araçta bulunan iki kişi ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Ekiplerin sıkı takip ettiği şüpheli şahıslar Altınşehir yan yol istikametine geldiklerinde önce bariyerlere daha sonra polis otomobiline çarpıp durdu. Polis ekipleri 2 şahsı olay yerinde hemen yakaladı. Araç sürücüsü Özkan Ö. isimli şüpheli şahıs yaralanıp ambulansa bindirilirken, polis ekipleri diğer şüpheli Murat M.'yi ekip otomobiline bindirip emniyete götürdü.

Kazada şüpheli şahısların kullandığı kamyonet ve bariyerlerde hasar meydana geldi. Polis otomobilinde küçük çaplı hasar oluşurken, trafiğe kapanan yol çekicinin kamyoneti yoldan kaldırmasıyla yeniden açıldı.

Armağan Yılmaz