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Başakşehir'de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

Başakşehir'de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Başakşehir'de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

Başakşehir’de uygulama noktasından kaçan şahıslarla polis ekipleri arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı. Şüpheli 2 kişinin bariyerlere, ardından ekip otomobiline çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Başakşehir'de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı - Tıkla İzle

Olay Başakşehir Ziya Gökalp Caddesi Altınşehir yan yol istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uygulama yaptığı esnada 34 CGY 318 plakalı kamyonette bulunan şoför Özkan Ö. ve Murat M. uygulama noktasından kaçmaya başladı. Araçta bulunan iki kişi ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Ekiplerin sıkı takip ettiği şüpheli şahıslar Altınşehir yan yol istikametine geldiklerinde önce bariyerlere daha sonra polis otomobiline çarpıp durdu. Polis ekipleri 2 şahsı olay yerinde hemen yakaladı. Araç sürücüsü Özkan Ö. isimli şüpheli şahıs yaralanıp ambulansa bindirilirken, polis ekipleri diğer şüpheli Murat M.'yi ekip otomobiline bindirip emniyete götürdü.

Kazada şüpheli şahısların kullandığı kamyonet ve bariyerlerde hasar meydana geldi. Polis otomobilinde küçük çaplı hasar oluşurken, trafiğe kapanan yol çekicinin kamyoneti yoldan kaldırmasıyla yeniden açıldı.

Armağan Yılmaz

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