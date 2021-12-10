Başakşehir'de sanayi sitesi içerisindeki eski mescitte yangın çıktı

Yangın, saat 17.45 sıralarında Başakşehir'de bulunan Aykosan Sanayi Sitesi içerisindeki bir binanın eskiden mescit olarak kullanılan bölümünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde caminin olmadığı dönemde bir binadaki mescit olarak kullanılan bölümde yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören sanayi çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Yangının çıktığı an olay yerinde bulunan Tolgahan Kaya, “Burada imalata yok biz hemen itfaiyeyi aradık, hemen geldi itfaiye söndürdü biz de ne olacak onu merak ediyoruz. Burası önceden mescitti ama cami açıldığı için şuanda kullanılmıyordu insanlar yoktu içeride imalatta yoktu” dedi.

Batuhan Toprak



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