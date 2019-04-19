Başakşehir'de sanayi sitesindeki 2 iş yeri yandı

Yangın, sabah 07.30 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde 3 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bir başka iş yerine sirayet etti. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken yangın ise büyüdü. Yanan iş yerinde doğalgaz borusu için kelepçe ve yedek parça üretimi yapıldığı öğrenildi. Başakşehir, Bağcılar ve Kocasinan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yanan fabrika ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, fabrikanın çatısından çıkan dumanlar, itfaiye ekiplerinin merdiven ile yangın müdahalesi görülüyor.

Murat Delice - Volkan Kayalar - Medeni Topaloğlu