Başakşehir'de sezonun ilk golü İrfan Can'dan

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde geride kalan 4 maçta Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0 kaybeden, Göztepe ile de evinde golsüz beraber kalan Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk golünü bordo-mavili takıma karşı atmış oldu. Mücadelenin 32. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can, Lewis Baker'den kaptığı topta ağları sarsarak takımı adına sezon açılışından tam 401 dakika sonra ilk golü kaydetti.

Uygar Aydın