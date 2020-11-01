İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de sürücü fren yerine gaza basınca markete daldı

Başakşehir'de sürücü fren yerine gaza basınca markete daldı
Başakşehir'de sürücü fren yerine gaza basınca markete daldı

Başakşehir’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkarak markete girdi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki marketten alışveriş yapan sürücü, tekrar araca binerek yola çıkmak istedi. Bu sırada kimliği öğrenilemeyen sürücü fren yerine gaza basınca, otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete daldı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, market çalışanları büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, markette maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobilin markete daldığı anlar kamerada

Sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobilin markete daldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bir anda geri geri gitmeye başladığı ve markete daldığı anlar görülüyor.

Veysel Ensar Gökcegözog

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.