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Başakşehir'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada

Başakşehir'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
Başakşehir'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada

Başakşehir’de iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle sürücüler trafiğin ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Başakşehir’de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada - Tıkla İzle

Kavga, dün akşam saatlerinde Başakşehir Başak Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyif halindeki iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince sürücüler, araçlarından inerek yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran kişilerin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, trafikteki sürücülerin de zor anlar yaşadığı görüldü.

Batuhan Toprak

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