Başakşehir'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada

Kavga, dün akşam saatlerinde Başakşehir Başak Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyif halindeki iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince sürücüler, araçlarından inerek yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran kişilerin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, trafikteki sürücülerin de zor anlar yaşadığı görüldü.

Batuhan Toprak

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