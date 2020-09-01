İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de vatandaşlara aşure ikramı

Başakşehir'de vatandaşlara aşure ikramı
Başakşehir'de vatandaşlara aşure ikramı

Başakşehir Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle ilçe sakinlerine aşure ikramı yaptı. Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) ekipleri, özel olarak hazırlanan aşureleri kapı kapı dolaşarak vatandaşlara dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu organizasyonların yapılamaması nedeniyle bu yıl aşureler meydanlarda değil evlerde ikram edildi. Başakşehir Belediyesi'nin Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) ekipleri tarafından Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara kapılarına kadar aşure ulaştırıldı.

Aşure ile yüzler güldü
Birlik ve beraberliğin simgesi Muharrem ayında gerçekleştirilen ikram Başakşehirlilerin yüzünü güldürdü. Başakşehir'in her noktasında aşure ikramı için yollara düşen Başakşehir'de İyilik Zamanı ekipleri, Güvercintepe'de ise 14 ekiple hem evlere hem de gönüllere misafir oldu.

BİZ ekipleri, Güvercintepe'nin farklı sokaklarındaki adreslerde kapıları çalarak vatandaşlara aşure ikramı yaptı. Ekipler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun selamını ilettiği vatandaşlara, özel olarak hazırlanmış ve hijyenik olarak paketlenmiş aşurelerden ikram etti. Zaman zaman Başakşehirlilerle ekipler arasında koyu bir sohbet yaşandı. Aşure ikramını alan ilçe sakinleri, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ekiplere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.