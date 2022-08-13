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Başakşehir'de virajı alamayan beton mikseri devrildi: 2 yaralı

Başakşehir'de virajı alamayan beton mikseri devrildi: 2 yaralı
Başakşehir'de virajı alamayan beton mikseri devrildi: 2 yaralı

Başakşehir’de seyir halindeki bir beton mikseri virajı dönemeyince yol kenarına devrildi. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araç havadan görüntülendi.

Başakşehir’de virajı alamayan beton mikseri devrildi: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 14.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 2746. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir halindeki 34 CGL 348 plakalı beton mikseri virajı dönemeyince yolun kenarına devrildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yol kenarında bulunan bariyerlerin üzerine devrilen beton mikserinde maddi hasar meydana gelirken, kaza sonrası devrilmiş halde duran beton mikseri dron ile havadan görüntülendi.

Medeni Topaloğlu - Hacer İnci

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