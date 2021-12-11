Başakşehir'den büyük seri!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Ömer Ali'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Chadli'nin sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Hasan Ali'nin şutunda topu kaleci Harun oyun alanına çeldi. Sol çaprazda pozisyonu takip eden Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Donk'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'te kaldı.
78. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj'ın içeri yaptığı ortada Hajradinovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
82. dakikada sağ taraftan Doğucan'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Jörgensen'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muhammed ayağıyla kornere çeldi.
90+1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Chadli'nin son çizgiye inerek içeri çevirdiği top kaleci Harun'dan sekti. Boşta kalan topa Mahmut'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Lima dk. 90+5 ?), Mahmut Tekdemir, Visca, Deniz Türüç (Tolga Ciğerci dk. 77), Berkay Özcan, Chadli, Okaka
Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Şener Özbayraklı, Ponck, Aleksic, Emre Karaal, Ahmed Kutucu, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma (Brecka dk. 67), Donk, Eren Elmalı, Varga (Hajradinovic dk. 67), Tarkan Serbest (Doğucan Haspolat dk. 46), Travnik, Yusuf Erdoğan (Ben Ouanes dk. 80 ?), Eysseric, Umut Bozok (Jörgensen dk. 67)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Sakıb Aytaç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Visca (dk. 53), Mahmut Tekdemir (dk. 90+1) (Medipol Başakşehir), Hajradinovic (dk. 78) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Duarte, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Travnik, Hajradinovic, Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu