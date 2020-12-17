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Başakşehir'den kupada farklı tarife!

Başakşehir'den kupada farklı tarife!
Başakşehir'den kupada farklı tarife!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Medipol Başakşehir evinde Turgutluspor’u ağırladı. Müsabaka Başakşehir’in 7-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası dışında Demba Ba'nın verdiği pasla buluşan Aleksic'in ceza alanına girerek yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın röveşata vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

35. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

58. dakikada Giuliano'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0

65. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerim'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

69. dakikada Aleksic'in orta alandan savunma arkasına attığı topla buluşan Chadli'nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-0

79. dakikada Mete'nin sağ taraftan ceza sahası içine attığı pasla buluşan Gulbrandsen kaleci Can'ı çalımlayarak topu ağlara yolladı. 5-0

83. dakikada Giuliano'nun orta alandan ara pasla topla buluşan Gulbrandsen meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-0

90+2. dakikada ceza sahası içinde topu alan Gulbrandsen'in şutunda top ağlarla buluştu. 7-0

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Kapluhan, Ata Yıldırım

Medipol Başakşehir: Volkan, Cemali Sertel, Ravil Tagir, Muhammed (Uğur dk. 84 ?), Mahmut (Emre dk. 73), Berkay, Giuliano, Aleksicx (Emir dk. 81 ?), Chadli (Mete dk. 73), Kerim Frei, Demba Ba (Gulbrandsen dk. 73x)
Yedekler: Ahmet, Ponck, Azubuike, İrfan, Crivelli

Teknik Direktör: Okan Buruk

Turgutluspor: Can, Sinan, Mehmet, Emre Keskin, Ferhat (Okan dk. 74), Samed (Samet dk. 61), Muhammed (Mete dk. 74), Emre Nasuh (Burak dk. 46), Mert, Muhammet, Muhammet Beşir (Mutlu dk. 46)

Yedekler: Fatih, Kenan

Teknik Direktör: İbrahim Cezayir

Goller: Aleksic (dk. 5), Demba Ba (dk. 58), Kerim Frei (dk. 65), Chadli (dk. 69), Gulbrandsen (dk. 79, 83, 90+2) (Medipol Başakşehir)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

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