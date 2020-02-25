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Başakşehir'e İspanyol hakem

Başakşehir'e İspanyol hakem
Başakşehir'e İspanyol hakem

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, 27 Şubat Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Saat 20.55'te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devisve ve Roberto del Palomar yapacak. Jose Luis Munuera Montero'nun dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Alejandro Hernandez, AVAR'da da Inigo Prieto oturacak.

Turuncu-lacivertliler, turun ilk müsabakasında deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

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