Başakşehir'i deviren Fenerbahçe liderliğe yükseldi!

Maçtan dakikalar
5. dakikada Migeul Crespo'nun sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
19. dakikada sağ kanatta topu alan Bertrand Traore'nin topla ilerleyip ceza sahası içine girip müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
31. dakikada İrfan Can Kahveci, Lucas Biglia'dan sıyrılıp, ceza yayından yaptığı plase vuruşta kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Migeul Crespo'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Gustavo Henrique'nin indirdiği topla kale önünde buluşan Serdar Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
49. dakikada Stefano Okaka'nın pasında sağ kanatta topu alan Bertrand Traore'nin ceza yayının sağındanvuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
79. dakikada Willian Arao'nun ceza yayının sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
82. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahası içinin solunda topla buluşan Lincoln'un çaprazdan vuruşunda Leo Duarte son anda topu kornere gönderdi.
84. dakikada Willian Arao'nun pasında topu alan Diego Rossi'nin ceza yayının solundan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
90+3. dakikada sağ kanattan Philippe Keny'nin ortasında ceza sahası içinde topu alan Danijel Aleksic'in vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Bright Osayi-Samuel dk. 90+1 ?), İsmail Yüksek (Willian Arao dk. 68), Miguel Crespo, Lincoln, İrfan Can Kahveci (Joao Pedro dk. 74), Enner Valencia (Emre Mor dk. 74), Michy Batshuayi (Diego Rossi dk. 74)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Serdar Dursun, Miha Zajc
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia, Deniz Türüç (Patryk Szysz dk. 87 ?), Berkay Özcan (Philippe Keny dk. 87 ?), Bertrand Traore (Danijel Aleksic dk. 80 ?), Serdar Gürler (Mounir Chouiar dk. 60), Stefano Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Batuhan Çelik, Francis Nzaba, Lucas Lima, Junior Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Diego Rossi (dk. 84) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
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