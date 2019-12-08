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Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yenilmezlik serisini ise 12 maça çıkardı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. 54. dakikada Visca'nın golüyle öne geçen turuncu-lacivertliler, 60. dakikada Barrow'un golüne engel olamayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Bu sonuçla İstanbul ekibinin 3 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

Ligin 11. haftada sahasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçen Okan Buruk'un takımı, bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırmıştı. 13. haftada ise Fatih Terim Stadı'nda Antalyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir, üst üste aldığı güzel sonuçlarla zirve yarışında da avantajlı hale gelmişti.

Yenilmezlik 12 maça çıktı
Turuncu-lacivertli takımda galibiyet serisi sona erse de yenilmezlik 12 maça çıktı. Son olarak ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakadan sonra yenilgi yüzü görmedi.

Medipol Başakşehir, bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Başakşehir'in, Fenerbahçe maçından sonra oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği: 1 - Başakşehir: 2
Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1
Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1
Başakşehir: 5 - Rizespor: 0
Gaziantep FK: 1 - Başakşehir: 2
Başakşehir: 2 - Göztepe: 1
Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
Alanyaspor: 0 - Başakşehir: 0
Başakşehir: 2 - Ankaragücü: 1
Galatasaray: 0 - Başakşehir: 1
Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 0
Denizlispor: 1 - Başakşehir: 1

Uygar Aydın

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