İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'in Avrupa'da sahne alacağı tarih belli oldu

Başakşehir'in Avrupa'da sahne alacağı tarih belli oldu
Başakşehir'in Avrupa'da sahne alacağı tarih belli oldu

Medipol Başakşehir’in, Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Kopenhag ile rövanş maçına çıkacağı tarih belli oldu. Turuncu-lacivertliler, UEFA’nın aldığı karar doğrultusunda 5-6 Ağustos tarihlerinde çeyrek final için mücadele edecek.

UEFA Yönetim Kurulu, video konferans yoluyla yaptığı toplantıda Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Buna göre korona virüs sebebiyle mart ayında askıya alınan UEFA Avrupa Ligi, ağustos ayında kaldığı yerden devam edecek. Turnuvanın son 16 turu rövanş mücadeleleri 5-6 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları 10-11 Ağustos'ta Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ile Gelsenkirchen şehirlerinde oynanacak. Yarı final müsabakaları için de 16-17 Ağustos'ta sahaya inilecek. Avrupa Ligi'nin kazananı ise 21 Ağustos'ta Almanya'da bulunan Köln Stadı'nda belli olacak.

Başakşehir sahne alacak

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etmişti. Turuncu-lacivertliler, korona virüs pandemisinden dolayı verilen aranın ardından rövanş maçına ise 5-6 Ağustos tarihlerinde çıkacak. Ancak bu karşılaşmanın Danimarka'da mı yoksa tarafsız bir sahada mı oynanacağı henüz netleşmiş değil.

Uygar Aydın
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.