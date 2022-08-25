Başakşehir'in Belçika'da zafer gecesi!

MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Okaka'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkay topu ağlara gönderdi. 0-1
15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Jurgen Ekkelenkamp'ın şutunda top dışarı çıktı.
45. dakikada Başakşehir ceza sahasına atılan uzun pasta topla buluşan Frey'in şutu kaleci Volkan'da kaldı.
54. dakikada ceza sahası içinde Volkan Babacan, Koji Miyoshi'ye faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada beyaz noktanın başına geçen Frey, kaleci Volkan ile topu ayrı köşelere yolladı. 1-1
58. dakikada sol kanattan Mounir'in ortasında arka direkte Okaka kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2
80. dakikada Okaka'nın pasında kaleci Butez ile karşı karşıya kalan Szysz'in vuruşunda Butez gole izin vermedi.
83. dakikada sağ kanattan Lima'nın kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Aleksic'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-3
Stat: Bosuil
Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher
Royal Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete (Fischer dk. 82 ?), Miyoshi (Valencia Bajana dk. 60), Nainggolan (Vermeeren dk. 82 ?), Yussuf, Ekkelenkamp (Scott dk. 82 ?), Frey (Janssen dk. 60)
Yedekler: Ortwin De Wolf, Gaston Avila, Bosch, Almeida, Bataille, Krasniqi, Devalckeneer
Teknik Direktör: Mark van Bommel
Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali (Lima dk. 69), Mahmut, Biglia (Mesut Özil dk. 87 ?), Berkay Özcan (Aleksic dk. 69), Serdar Gürler (Szysz dk. 76), Mounir Chouiar (Ahmed Touba dk. 87 ?), Okaka
Yedekler: Muhammed, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Caiçara, Deniz Türüç, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Frey (dk. 56 pen.) (Royal Antwerp), (Berkay (dk. 8), Okaka (dk. 58), Aleksic (dk. 83) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Mahmut, Volkan Babacan, Okaka, Biglia, Erdinç Sözer (Teknik Direktör Yardımcısı), Deniz Türüç, Aleksic (Başakşehir), Alderweireld, Verstraete (Royal Antwerp)