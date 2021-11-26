Başakşehir'in galibiyet serisi sona erdi!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Martin Rodriguez'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

20. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında kale önünde iyi yükselen Stefano Okaka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

30. dakikada Tolga Ciğerci pasını sağ kanatta bulunan Fredrik Gulbrandsen'e aktardı. Gulbrandsen'in yerden sert ortasında ceza sahası içinde Stefano Okaka'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'dan uyarı alan hakem Ümit Öztürk pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

38. dakikada defansın hatasında topu ceza sahası önünde topu alan Stefano Okaka'nın kaleci Mateusz Lis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

62. dakikada orta sahanın sağından Danijel Aleksic'in uzun ortasında defansın arkasına sarkan Berkay Özcan'ın ceza sahası içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.

65. dakikada Stefano Okaka'nın pasında ceza yayında topla buluşan Danijel Aleksic'in vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

73. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Edin Visca'nın pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Danijel Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarıya gitti.

77. dakikada Caiçara'nın pasında ceza yayında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.

86. dakikada Erhan Çelenk'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Kamil Çetin, Ömer Tevfik Özkoç

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Junior Caçaira dk. 66), Leo Duarte, Youssouf Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Danijel Aleksic dk. 46), Berkay Özcan (Deniz Türüç dk. 79), Fredrik Gulbrandsen (Edin Visca dk. 66), Nacer Chadli (Atabey Çiçek dk. 89 ?), Stefano Okaka

Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Peter Zulj, Lucas Lima

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Altay: Mateusz Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Leandro Kappel (Erhan Çelenk dk. 79), Andre Poko, Thiam, Martin Rodriguez (Zeki Yıldırım dk. 79), Cesar Pinares (Ahmed Yasser Rayan dk. 68 ?, Deniz Kadah dk. 90+3 ?), Karamoko Bamba

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Serge Aka, Tolga Ünlü, Thaciano, Cem Özgener, Marco Paixao

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Sarı kartlar: Danijel Aleksic, Youssouf Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Thiam, Zeki Yıldırım (Altay)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

