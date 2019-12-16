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Başakşehir'in rakibi belli oldu

Başakşehir'in rakibi belli oldu
Başakşehir'in rakibi belli oldu

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon oldu.

Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER

Wolverhampton - Espanyol

Sporting Lizbon - Başakşehir

Getafe - Ajax

Leverkusen - Porto

Kopenhag - Celtic

Apoel - Basel

Cluj - Sevilla

AZ Alkmaar - LASK Linz

Club Brugge - Manchester United

Ludogorets - Inter

E. Frankfurt - Salzburg

Shaktar Donesk - Benfica

E. Frankfurt - Salzburg

Shaktar Donesk - Benfica

Roma - Gent

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