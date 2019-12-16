Başakşehir'in rakibi belli oldu

Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
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Sporting Lizbon - Başakşehir
Getafe - Ajax
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Kopenhag - Celtic
Apoel - Basel
Cluj - Sevilla
AZ Alkmaar - LASK Linz
Club Brugge - Manchester United
Ludogorets - Inter
E. Frankfurt - Salzburg
Shaktar Donesk - Benfica
E. Frankfurt - Salzburg
Shaktar Donesk - Benfica
Roma - Gent