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Başakşehir'in son 16 turu rakibi belli oldu!

Başakşehir'in son 16 turu rakibi belli oldu!
Başakşehir'in son 16 turu rakibi belli oldu!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi eleyen Türkiye'den Medipol Başakşehir yer aldı. Başakşehir son 16 turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

Son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta oynanacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:

Başakşehir - Kopenhag

Olympiakos - Wolverhampton

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

Inter - Getafe

Sevilla - Roma

Salzburg veya E. Frankfurt - Basel

LASK - Manchester United

 

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