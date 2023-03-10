Başakşehir'in yeni transferi Karzev sakatlandı

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 12. dakikasında sakatlanan Eden Karzev yerini Daniel Aleksic'e bıraktı. Turuncu-lacivertlilerin ara transfer döneminde İsrail ekibi Maccabi Netanya'dan transfer ettiği 22 yaşındaki orta sahası, Başakşehir formasıyla çıktığı ilk maçta sakatlıktan dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Enes Gümüş

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