Başakşehirli futbolcular, Caiçara'yı unutmadı

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 11 ve 23. dakikalarda Visca, 27'de İrfan Can, 35. dakikada da Crivelli'nin attığı gollerle 4-1 önde tamamladı. Başakşehirli futbolcular, Edin Visca'nın ilk golünü ise Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan Leipzig maçında aşil tendonu kopan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen Junior Caiçara'ya armağan etti.

Turuncu-lacivertliler, golün ardından 80 numaralı Caiçara formasını alarak objektiflere poz verdi.

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

