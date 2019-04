'Başakşehirli Genç Yıldızlar Sahnede' tiyatro festivalinde final heyecanı

Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin finali Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Finale kalan 4 oyun Başakşehir Sanat Akademisi öğrencileri tarafından sahnelendi. Öğrencilerin sahne performansı jüri üyesi ve izleyicilerin beğenisini topladı. Festivalde, ünlü oyuncu Yılmaz Gruda, tiyatro yönetmeni, çevirmen Prof. Dr. Çetin Sarıkartal, oyuncu Ferdi Akarnur ile oyuncu Cengiz Küçükayvaz jüri koltuğuna oturdu. Programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

“Mutluluğun şehri Başakşehir olacak”

Gençlere her zaman destek olacağını ve yanlarında olacağını söyleyerek gençlere seslenen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ben özellikle bugün çok heyecanlıyım. Çok mutlu ve gururluyum. Yaklaşık 1 buçuk sene önce başladığımız bu güzel serüvenin artık meyvelerini görmeye başladık. Mutluluğun şehri Başakşehir olacak. O emeklerin insanları mutlu eden şeylerin bir parçasını şuan burada yaşıyoruz. Ben her zaman ağabeyiniz olacağım. Bundan sonra yine beraberiz. Yanınızda olacağım size destek vereceğim mükemmel başarılar istiyorum. İnşallah bugün seyrettiğimiz şeyleri ülke çapında seyredeceğiz. Bilgi evleri ile millet kıraathaneleri ile her şey sizin için, o sizin için olan emeklerin karşılığını da benim gençlerim fazlasıyla verecek ” dedi.

Başakşehir Sanat Akademisi, ilçe genelinde bulunan 15 lisede okul tiyatroları kurdu. 15 okulun 15 oyun sahnelediği tiyatro festivalinde jüri tarafından Armağan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunduğu ‘Okulun İlk Günü' isimli oyun, onur ödülüne layık görüldü. Etkinlikte ayrıca Başakşehir Müzik Akademisi öğrencileri katılımcılara görsel bir şölen sundu.

Alper Suat Tutaşı