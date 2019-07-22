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Başakşehir,Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

Başakşehir,Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu
Başakşehir,Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda ise Yeni Malatyaspor, 2. turu geçmesi halinde Connah's Quay - Partizan eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Trabzonspor Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'ne, Lig Yolu'ndan katılacak olan Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak. Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.  

İŞTE TRABZONSPOR VE YENİ MALATYASPOR'UN RAKİPLERİ

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kuralarında Evkur Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turu geçmesi halinde Connah's Quay - Partizan eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.  UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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