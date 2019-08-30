Başarılı manken Okan Canbolat'dan albüm sürprizi

Avusturalya'da yaşayan Adanalı manken Okan Canbolat, hayranlarının karşısına 4 şarkılık albümüyle çıkmaya hazırlanıyor. Mankenliğin yanısıra müzik ile de ilgilenen Canbolat, Hollywood'da rol alacağın filmin öncesinde albüm çalışmalarını tamamladı. 4 şarkılık albümünü tamamlayan Canbolat, "takıl" isimli şarkısına da klip çekti. Canbolat albümünü yakında sevenlerinin beğenesine sunacağını söyledi.

Kariyeri hakkında kısa bir açıklama yapan Canpolat, “Bana yıllardır albüm yapmam için teklifler geliyordu. Hollywood filminden bulmuş olduğum küçük bir arayı değerlendirmek istedim ve kolları sıvadık. 4 şarkı yaptık bitti. Aslında bana teklifler çok önceden de geldi. Şimdi bu zamanımı değerlendirmek istedim” dedi.