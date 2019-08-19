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Başbakan Johnson, Merkel ve Makron'la Brexit'i görüşecek

Başbakan Johnson, Merkel ve Makron'la Brexit'i görüşecek
Başbakan Johnson, Merkel ve Makron'la Brexit'i görüşecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu hafta yapacağı ziyaretlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron'a Brexit mesajını iletecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un sözcüsü, başbakanın bu hafta, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron'la görüşeceğini ve kendilerine Brexit mesajını ileteceğini bildirdi. Sözcü, "Başbakan'ın G7 zirvesinden önce, Fransa ve Almanya liderleriyle telefonda yaptığı görüşmeleri yüz yüze konuşmanın önemli olduğuna inanıyor. Liderler dış politika ve güvenlik meseleleri gibi konuları da görüşecekler ancak Brexit ikili görüşmelerin önemli bir bölümünü oluşturacak" dedi.  

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