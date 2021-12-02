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Başbakanlığı devredecek olan Merkel'e Alman ordusundan veda töreni

Başbakanlığı devredecek olan Merkel'e Alman ordusundan veda töreni
Başbakanlığı devredecek olan Merkel'e Alman ordusundan veda töreni

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevini devretmesine sayılı günler kala Alman ordusu tarafından Zapfenstreich töreniyle onurlandırıldı.

Almanya'da 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel'in görevini devretmesine sayılı günler kaldı. Merkel, Almanya'da görevi sona eren başbakanların, savunma bakanlarının ve generaller için düzenlenen askeri tören Zapfenstreich ile onurlandırıldı.

Törende Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Merkel'den görevi devralması beklenen Olaf Scholz da yer aldı.

Törende konuşan Merkel, Alman ordusuna salgının zor koşulları altında bu töreni organize ettikleri için teşekkür etti. Başbakan olarak 16 yıl sonra görevine veda eden Merkel, yılların "olaylı ama aynı zamanda zorlu" geçtiğini ifade ederek, "Bugün önünüzde durduğumda, her şeyden önce minnettarlık ve alçakgönüllülük hissediyorum. Dünyayı diğerinin gözünden, kalbinizde mutlulukla görmeye devam etmeniz için sizi teşvik etmek istiyorum" dedi.


Merkel, törene katılan halefi Scholz'a teşekkür ederek, “iyi şanslar” diledi. Merkel konuşmasında ayrıca, son yıllarda yaşanan önemli siyasi olaylardan, mali krizden, mülteci krizinden ve pandemiden bahsetti. Törende 2G+ (yani, aşılı veya iyileşmiş, artı negatif hızlı test) kuralı uygulandı.

Mahmut Tosun
 

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