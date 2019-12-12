Basel - Trabzonspor CANLI ANLATIM | Basel TS maç skoru | BASEL TS maçı kaç kaç?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında İsviçre temsilcisi Basel ile kozlarını paylaşacak. 1 puan ile son sırada yer alan ve tur şansı kalmayan Fırtına'nın rakibi ise 10 puanla zirvede. Basel'in takipçileri Getafe ve Krasnodar'ın ise 9'ar puanı bulunuyor.

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CANLI ANLATIM

BASEL 1 - 0 TRABZONSPOR

21' Basel Silvan Widmer'in golü ile 1 - 0 öne geçti.

3' Basel yine etkili geldi! Cabral'ın ceza yayı üstünden şutu farklı şekilde auta çıktı.

2' İlk atak Basel'den! Sağ kanattan kullanılan kornerde Pululu'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

Basel - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

St.Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa C Grubu son maçında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın oynanacağı St. Jakob-Park Stadı'nda son çalışmasını yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise müsabakanın taktik provası yapıldı.