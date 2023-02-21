Basel - Trabzonspor maçını Mateu Lahoz yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında Trabzonspor, 23 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'de St. Jakob-park Stadı'nda Basel ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz düdük çalacak. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. Basel - Trabzonspor maçında VAR'da Ricardo de Burgos, AVAR'da ise Jose Gonzalez yer alacak.

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