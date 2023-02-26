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Başı döndü deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı

Başı döndü deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı
Başı döndü deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı

Diyarbakır’da, başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, kıraathaneyi birbirine kattı.

Başı döndü deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı - Tıkla İzle

Olay, 10 Şubat saat 19.20 civarında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı. Durumu depreme bağlayan şahıs ortalığı birbirine kattı, saniyeler içerisinde kıraathanedekiler dışarı kaçtı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, kaçış sırasında bir vatandaşın panikle elindeki çayı bırakmadan koşturduğu görüldü.

Murat Başal

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