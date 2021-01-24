Başıboş at otobanda hipodromdaymış gibi koştu

Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu kısıtlaması nedeniyle otoyollar da boş kalırken, Gaziantep'te bir at boş olan otobana daldı. Gaziantep-Şanlıurfa Otobanı'nda koşan başıboş at az sayıdaki aracı tehlikeye atarken, nakliyeci Osman ve Fatih Günaslan kardeşlerin atı yakalama çabaları ise güldürdü. Araçlarıyla uzun süre atı takip eden Osman ve Fatih Günaslan kardeşler, onlarca beygir gücündeki araçlarıyla başıboş ata yetişmekte zorlandı. O anları cep telefonu ile kaydeden kardeşlerin, “Arkadaşlar arabamızın motor gücü kaç beygir bilmiyoruz ama bir atı yakalayamıyoruz” diyerek gülüşmesi ise dikkat çekti. Uzun uğraşlar sonucu otobanda yorulan atı köşede sıkıştıran kardeşler, boynuna ip geçirdikleri atı önce besleyip suyunu verdi, sonra da güvenlik güçlerine teslim etti.

“Otobanda yol alırken önümüzde çok hızlı koşan bir at gördük”

Yaşanan o anları anlatan kardeşlerden Fatih Günaslan, “Otobandan Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine doğru giderken yolda bir anda başıboş şekilde çok hızlı koşan bir at gördük. Biz de atı o şekilde bırakmamak ve trafiği riske atmamak adına bir çözüm bulmaya çalıştık. Bir süre atı kovaladık ama çok hızlıydı yakalayamadık. Sonrasında atı üçüncü şeritte sıkıştırdıktan sonra boynuna ip geçirerek yakaladık. Ardından da atı yol dışında yeşil alana çıkararak bağlayıp polis ve jandarma ekiplerine bilgi verdik. Bir süre sonra jandarma ekipleri geldi ve atı onlara teslim ettik. Hem atın sağlığını korumak hem de oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek için böyle bir şey yaptık” dedi.

“Onlarca beygir gücündeki aracımızla bir ata yetişemedik”

Atı gördükten sonra yakalayıp kurtarmak için çabaladıklarını ve çok zorlandıklarını söyleyen Fatih Günaslan, “Yolda ilerlerken bir anda karşımıza o at çıkınca çok şaşırdık. Kendi aramızda gülmeye başladık. Çünkü at çok hızlıydı koşuyordu ve biz bir ara onlarca beygir gücündeki aracımızla bir ata yetişemedik. Ortalama 2-3 kilometre kovaladıktan sonra atı yakalayabildi. Çok da güzel bir attı. O yüzden incitmek de istemedik. İnşallah sahibi de bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

“Su verip, otlattıktan sonra yetkililere teslim ettik”

Atı yakaladıktan sonra yol kenarındaki yeşil alana bağladıklarını ve su verdiklerini belirten Günaslan, sonrasında jandarma ekiplerine teslim ettiklerini belirterek, “Kısıtlama nedeniyle yol da sakindi. At da muhtemelen bu yüzden yola atlamış olabilir. Bize denk geldi ve biz de yakalayıp güvenli bir şekilde bağladık hayvanı. Epey yorulmuştu, su verdik ve sonrasında yol kenarında otlanırken de yetkililere bilgi vererek teslim ettik çok şükür. O anki şaşkınlıkla o anları videoya da aldık” diye konuştu.

Said Vakkas Yağcı