Başıboş hayvanlar kazaya sebep oldu

Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcuya bir şey olmazken otomobil büyük hasar aldı hayvanlardan biri telef oldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kısa süreliğine kapanan yol normal seyrine dönerken, hayvan sahiplerinin kim olduğu araştırılıyor.

Celal Dilsiz

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