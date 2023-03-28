İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başıboş hayvanlar kazaya sebep oldu

Başıboş hayvanlar kazaya sebep oldu
Başıboş hayvanlar kazaya sebep oldu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde başıboş hayvanlar trafik kazasına sebep oldu. Bugün sabah saat 09.40 civarlarında Aşkale'de meydana gelen trafik kazasında Erzincan istikametinden Erzurum istikametine seyir halindeki M.Ö. idaresinde olan 24 ABA 470 Plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi mevkisine geldiğinde başıboş sahipsiz iki eşek ve bir at aniden yola fırladılar. M.Ö aniden önüne atlayan hayvanlara çarpmamak için çok mücadele etse de iki eşeğe çarparak durabildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcuya bir şey olmazken otomobil büyük hasar aldı hayvanlardan biri telef oldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kısa süreliğine kapanan yol normal seyrine dönerken, hayvan sahiplerinin kim olduğu araştırılıyor.

Celal Dilsiz

İLGİLİ HABER
Trabzonda trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Silivride feci kaza kamerada Silivri'de feci kaza kamerada
İLGİLİ HABER
Silivri TEM Otoyolunda feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı Silivri TEM Otoyolu'nda feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.