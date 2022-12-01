Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Olay, 29 Kasım'da sabah saat 08.30 sıralarında Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi 859. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ortaokul 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Utku Tozkoparan'a okula gittiği sırada başıboş bir köpek saldırdı. Köpekten korktuğu için yola doğru koşan Tozkoparan'a o esnada Ümit Ç. idaresindeki servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz çocuğu görenler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Talihsiz çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Hastanesine kaldırıldı. Sağ kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, hastanedeki iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan servis sürücüsünün ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ölümden kıl payı kurtulan minik Utku ve ailesi, başıboş köpeklerden dolayı tehlikede olduklarını ve durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

“O an sadece korktum ve acı hissettim”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Utku Tozkoparan, “Salı günü sabah arkadaşlarımla birlikte okula gidiyordum. Okulun arkada bahçesindeki köpeklerden birisi uyanmıştı. Biz de kaldırımda yürüyorduk. O köpek birden havlayarak üzerimize koşmaya başladı. Arada demirler vardı ama ben üzerimize atlayacak diye korktum. Karşıya geçmek için yola doğru koştum. O sırada oradan geçen servis bana çarptı, geriye doğru fırladım. Annemi, öğretmenlerimi aradılar. Ambulans geldi, hastaneye kaldırıldım. Bir sürü ultrason ve röntgenim çekildi. Bazı sonuçlarda kolumda kırık olduğunu söylediler. Bugün kolumu alçıdan çıkardılar. Kırık yokmuş. Burada çok fazla köpek var. 2 ya da 3 sene önce yine köpek saldırısına uğramıştım burada. O yüzden köpeklerden çok korkuyorum. Servis aracı koluma çarptı. O an sadece korktum ve acı hissettim. Şu an biraz ağrılarım var. Başıboş köpeklerin kısırlaştırılarak barınaklara teslim edilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Nargüner - İbrahim Çakmak



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