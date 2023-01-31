Başıboş köpekler köylünün korkulu rüyası haline geldi

Zile ilçesine 5 kilometre, Pazar ilçesinde 30 kilometre uzakta bulunan Korucuk köyünde başıboş sokak köpeği sorunu her geçen gün artıyor. Çevre ilçelerden köylerine köpek bırakıldığını ileri süren köylüler zaman zaman saldırgan davranışlar da sergileyen başıboş sokak köpeklerinden dert yandı. Vatandaşlar başıboş sokak köpekler nedeni ile köylerine insanların girmeye korktuğunu kaydetti. Köy Muhtarı Adnan Ekenel, sokak köpeklerinin getirilip köylerine bırakılmasından şikayetçi olduklarını söyledi. Köyde insanların gezmeye çekindiğini ifade eden Ekenel, köpeklerin toplanarak hayvan barınağına götürülmesini istediklerini kaydetti.
Nurhan İçmez
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